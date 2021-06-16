Майже без обмежень — як Кабмін пом’якшив карантин

https://racurs.ua/ua/n156230-mayje-bez-obmejen-yak-kabmin-pom-yakshyv-karantyn.html

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Карантин в Україні продовжили до 31 серпня 2021 року. Водночас нині на всій території країни діє «зелений» рівень епідемічної небезпеки. Стало відомо, які карантинні обмеження 16 червня пом’якшив Кабінет міністрів.

У громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватися маскового режиму. Робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, — йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Окрім цього, зняття суворих карантинних обмежень прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.

З 16 червня вся територія України знаходиться в оновленій «зеленій зоні». Це несе за собою низку позитивних змін для сфери культури та гостинності. Тепер проведення масових заходів (культурних, розважальних, релігійних, рекламних тощо) в приміщеннях дозволяється зі 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми, — розповів Ткаченко.

Він наголосив на необхідності використання учасниками та організаторами заходів масок або респіраторів.

Купуйте квитки на концерти, майстер-класи, вистави та у кінотеатри. Галузь потребує цього, — закликав українців глава Мінкульту.

Нагадаємо, у середу уряд продовжив карантин в Україні, дозволивши роботу закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту. Дотримання маскового режиму є необов’язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19 (не більше як за 72 год до проведення заходу),

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 год до проведення заходу),



документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених.

При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання.