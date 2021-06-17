В Україні триває карантин

https://racurs.ua/ua/n156267-zelena-zona-chy-potribno-prodovjuvaty-nosyty-masky-rozpovily-u-moz.html

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Карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19, триває. Кабінет міністрів вчора, 16 червня, продовжив термін дії карантинних обмежень до 31 серпня.

Водночас в Україні було встановлено найменш суворий «зелений» рівень епідемічної небезпеки та запроваджено нові карантинні норми. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що означають ці зміни.

При «зеленому» рівневі епіднебезпеки все ще потрібно триматися дистанції та носити маски: у громадському транспорті, в приміщеннях та під час масових заходів, — наголошують у МОЗ.

Зазначається, що за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників дозволяється робота:

закладів громадського харчування;

розважальних закладів;

кінотеатрів;

інших масових заходів.

Водночас дозволено не дотримуватися маскового режиму, якщо всі учасники та організатори мають негативні результати тестування на коронавірус (ПЛР-тести або експрес тести), зроблені за 72 години до заходу, або документ, який підтверджує проходження повного курсу щеплень затвердженими ВООЗ вакцинами від COVID-19.