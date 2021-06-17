Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває карантин

«Зелена» зона — чи потрібно продовжувати носити маски, розповіли у МОЗ

17 чер 2021, 13:45
999

Карантин в Україні, запроваджений через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19, триває. Кабінет міністрів вчора, 16 червня, продовжив термін дії карантинних обмежень до 31 серпня.

Водночас в Україні було встановлено найменш суворий «зелений» рівень епідемічної небезпеки та запроваджено нові карантинні норми. У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) розповіли, що означають ці зміни.

При «зеленому» рівневі епіднебезпеки все ще потрібно триматися дистанції та носити маски: у громадському транспорті, в приміщеннях та під час масових заходів, — наголошують у МОЗ.

Зазначається, що за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників дозволяється робота:

  • закладів громадського харчування;
  • розважальних закладів;
  • кінотеатрів;
  • інших масових заходів.

Водночас дозволено не дотримуватися маскового режиму, якщо всі учасники та організатори мають негативні результати тестування на коронавірус (ПЛР-тести або експрес тести), зроблені за 72 години до заходу, або документ, який підтверджує проходження повного курсу щеплень затвердженими ВООЗ вакцинами від COVID-19.


Зараз знімаються обмеження на заповнення кінотеатрів, проведення масових заходів, перевезення пасажирів в транспорті, — наголошують у МОЗ.

Інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів