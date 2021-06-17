Суди в Україні додатково отримають 600 мільйонів — Рада перерозподілила бюджет, фото — Судово-юридична газета

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Судова гілка влади отримала додаткові гроші з держбюлдету. Народні депутати розглянули 17 червня правки до проекту закону про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік.

Йдеться про збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (№ 5304). За таке рішення в Раді знайшовся 301 голос.

Зарплати суддів профінансували коштами для паралімпійців. Спочатку планувалося направити 750 млн грн на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Нардепи збільшити видатки на роботу судів і зменшили бюджетні призначення на підготовку та участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

В профільному комітеті запевнили, що це рішення не означає фінансового утиску паралімпійців та дефлімпійців, оскільки витрати на спортсменів відтерміновуються у зв’язку з коронавірусом та перенесенням дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Судова влада повідомляла, що їй у 2021 році необхідно приблизно 5,6 млрд грн дофінансування.

Наразі у бюджетній програмі забезпечення правосуддя судам передбачено 15,65 млрд грн. За результатами внесених поправок, сума за цією програмою становитиме 16,39 млрд грн.

Збільшення мало становити загалом 742 млн грн. По видатках на оплату праці відбудеться збільшення на 412,39 млн грн. Ще 330 млн витратять на поточні витрати: 239 млн грн — на марки, конверти, послуги. Ситуація з відправкою судами поштової кореспонденції залишається критичною.

Також з цих 330 млн приблизно 91 млн складуть нарахування на зарплату. Забезпечення витрат на комунальні послуги та енергоносії не зміниться і становитиме 116 млн грн. Видатки розвитку не передбачаються.