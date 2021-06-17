На марки, конверты и зарплаты суды в Украине дополнительно получат 600 миллионов

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Судебная ветвь власти получила дополнительные деньги из госбюджета. Народные депутаты рассмотрели 17 июня поправки к проекту закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2021 год.

Речь идет об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (закон № 5304). За такое решение в Раде нашелся 301 голос.

Зарплаты судей профинансировали средствами для паралимпийцев. Сначала планировалось направить 750 млн грн на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Нардепы решили увеличить расходы на работу судов и уменьшили бюджетные назначения на подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

В профильном комитете заверили, что это решение не означает финансового ущемления паралимпийцев и дефлимпийцев, поскольку расходы на спортсменов не нужны в связи с коронавирусом и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Судебная власть сообщала, что ей в 2021 году необходимо примерно 5,6 млрд грн дофинансирования.

Сейчас в бюджетной программе обеспечения правосудия судам предусмотрено 15,65 млрд грн. По результатам внесенных поправок, сумма по этой программе составит 16,39 млрд грн.

Увеличение должно было составить 742 млн грн. По расходам на оплату труда произойдет увеличение на 412 млн 390 тыс. грн. Еще 330 млн потратят на текущие расходы: 239 млн грн — на марки, конверты, оплату услуг. Ситуация с отправкой судами почтовой корреспонденции остается критической.

Также из этих 330 млн примерно 91 млн составят начисления на зарплату. Обеспечение расходов на коммунальные услуги и энергоносители не изменится и составит 116 млн грн. Расходов на развитие не нардепы предусмотрели.