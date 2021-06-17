Съесть 500 долларов взятки пытался полицейский в Умани

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Ракурс

Съесть 500 долларов взятки пытался полицейский в Умани, чтобы избежать ответственности. Правоохранитель получил часть неправомерной выгоды у здания отделения полиции на Черкасщине, а при задержании попытался съесть денежные средства.

15 июня 2021 года в порядке п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК Украины задержан старший дознаватель сектора дознания Уманского райуправления полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, который требовал неправомерную выгоду в размере 2 тыс. долл. за возвращение изъятого автомобиля Audi А6, — говорится в сообщении Нацполиции.

Инцидент произошел во вторник около 16.00. Тогда старший дознаватель встретился с заявителем и получил часть средств.

С целью избежания уголовной ответственности и уничтожения улик задержанный пытался съесть полученные денежные средства, — добавили в Нацполиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю-взяточнику о подозрении. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.