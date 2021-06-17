З’їсти 500 доларів хабара намагався поліцейський в Умані

https://racurs.ua/ua/n156266-z-yisty-500-dolariv-habara-namagavsya-policeyskyy-v-umani.html

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З’їсти 500 доларів хабара намагався поліцейський в Умані, щоб уникнути відповідальності. Правоохоронець отримав частину неправомірної вигоди біля приміщення відділення поліції на Черкащині, а під час затримання спробував з’їсти грошові кошти.

15 червня 2021 року у порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано старшого дізнавача сектору дізнання Уманського райуправління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, який вимагав неправомірну вигоду у розмірі 2 тис. дол. за повернення вилученого автомобіля Audi А6, — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Інцидент стався у вівторок близько 16.00. Тоді старший дізнавач зустрівся із заявником й одержав частину коштів.

З метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з’їсти отримані грошові кошти, — додали у Нацполіції.

Наразі вирішується питання про повідомлення правоохоронцю-хабарнику про підозру. У разі доведення вини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.