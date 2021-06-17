Літак-порушник з Румунії затримали прикордонники. Фото: ДПСУ

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Літак із Румунії незаконно залетів до України — порушників затримали в Житомирській області.

Вночі 17 червня прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. З’ясувалося, що порушники приземлилися неподалік від міста Бердичів. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

На місце, де приземлився літак, прибули прикордонники для затримання. Але, помітивши їх, порушники знову піднялися у повітря. Згодом на аеродромі прикордонники затримали особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після цього АН-2 знову здійснив посадку.

На борту літака-порушника були троє осіб, їх затримали. В літаку виявили радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

Прикордонники повідомили компетентні органи про порушення правил міжнародних польотів та незаконний перетин держкордону України. Обставини правопорушення з’ясовуються, — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, у березні українські прикордонники запобігли незаконному переміщенню через українсько-румунський кордон тютюнової контрабанди. Виявилося, що контрабанду через кордон переправляли водолази.