Кризу в «Голосі» вирішать на з’їзді, який ще не призначили

У партії «Голос» стався розкол, фото: «Слово і діло»

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Партія «Голос» проведе з’їзд, щоб знайти вихід з кризи, яка склалася у політсилі на тлі виокремлення частини фракції в нове депутатське об'єднання.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті партії.

Зазначається, що, відповідно до статуту політсили, вирішити це питання може лише з’їзд партії, провести який вирішено у липні, проте точна дата ще не визначена, її найближчим часом призначить політрада «Голосу».

На цьому з’їзді ми поставимо крапку у цій внутрішній кризі та будемо рухатися далі, — йдеться в заяві.

У заяві причиною конфлікту в «Голосі» називають трансформацію та реформи в партії, які «викликали критику у окремих її членів».

З часом ця критика переросла в системну кампанію в медіа щодо дискредитації керівництва партії. Останнім часом ця кампанія досягла апогею та вийшла за рамки формату внутрішньопартійних дискусій. Репутації партії нанесено великої шкоди, — наголошується в заяві.

Нагадаємо, половина фракції «Голосу» у Верховній Раді (10 депутатів), вчора, 16 червня, заявили про створення окремого об'єднання «Справедливість».