Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В партии «Голос» произошел раскол, фото: «Слово и дело»

Кризис в «Голосе» решат на съезде, который еще не назначили

17 июн 2021, 12:58
999

Партия «Голос» проведет съезд, чтобы найти выход из кризиса, который сложился в политсиле на фоне создания частью фракции нового депутатского объединения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Отмечается, что, согласно уставу политсилы, решить этот вопрос может только съезд партии, провести который решено в июле, однако точная дата еще не определена, ее ближайшее время назначит политсовет «Голоса».

На этом съезде мы поставим точку в этой внутреннем кризисе и будем двигаться дальше, — говорится в заявлении.

В заявлении причиной конфликта в «Голосе» называют трансформацию и реформы в партии, которые «вызвали критику в отдельных ее членов».


Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой ущерб, — отмечается в заявлении.

Напомним, половина фракции «Голоса» в Верховной Раде (10 депутатов), вчера, 16 июня, заявили о создании отдельного объединения «Справедливость».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров