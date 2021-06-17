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Ракурс
Керчь затопило после проливных ливней. Фото: МЧС Крыма

Керчь затопило после проливных ливней — вода достигает второго этажа (ВИДЕО)

17 июн 2021, 12:46
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Потоп в оккупированном Крыму произошел после проливных дождей — минувшей ночью в восточных районах выпало почти две месячные нормы дождя 822 мм.

В Белогорске выпало 88 мм, а в центральной части Крыма дожди были слабее, однако в Симферополе все равно за ночь выпало 80% нормы за месяц. Об этом пишет «Крым.Реалии» со ссылкой на Гидрометцентр.

Фото: Керч.ФМ

Фото: Керч.ФМ

В МЧС оккупированного Крыма заявили, что из-за аномальных осадков затопило село Приозерное. Подтопило 18 домовладений, пришлось эвакуировать около 40 человек.

В Керчи дождем залило центральные улицы, что сделало невозможным проезд. Также подтопило дома и городскую больницу.

По информации местных СМИ, сильное подтопление улиц вызвал выход из берегов реки Джарджава. Вода местами поднялась до уровня второго этажа. Жители вынуждены передвигаться на лодках.


Напомним, в Мариуполе в ночь на 17 июня бушевала мощная гроза с сильным ветром, который ломал деревья. Также выпал крупный град. В частности, в Кальмиусском районе города тополь упал на пятиэтажку, повредив балконы и окна.

Источник: «Крым.Реалии»

Источник: Ракурс


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