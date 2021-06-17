Керч затопило після проливних злив. Фото: МНС Криму

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Потоп в окупованому Криму стався після проливних дощів — минулої ночі в східних районах випало майже дві місячні норми дощу 822 мм.

У Білогорську випало 88 мм, а в центральній частині Криму дощі були слабшими, однак у Сімферополі все рівно за ніч випало 80% норми за місяць. Про це пише «Крим.Реалії» з посиланням на Гідрометцентр.

В МНС окупованого Криму заявили, що через аномальні опади затопило село Приозерне. Підтопило 18 домоволодінь, довелося евакуювати близько 40 людей.

У Керчі дощем залило центральні вулиці, що унеможливило проїзд. Також підтопило будинки і міську лікарню.

За інформацією місцевих ЗМІ, що сильне підтоплення вулиць викликав вихід з берегів річки Джарджава. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах.

Нагадаємо, в Маріуполі в ніч на 17 червня вирувала потужна гроза з сильним вітром, який ламав дерева. Також випав великий град. Зокрема, у Кальміуському районі міста тополя впала на п’ятиповерхівку, пошкодивши балкони та вікна.

Джерело: «Крим.Реалії»