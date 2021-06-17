Найбільшого викопного крокодила знайшли в Австралії

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Найбільшого викопного крокодила знайшли в Австралії — команда палеонтологів під керівництвом Йорго Рістевскі з Квінслендського університету описала новий вид і рід невідомого крокодила, вивчивши викопний череп. Новий рід назвали Gunggamarandu maunala (родова назва перекладається як «господар річки»).

За даними вчених, він відноситься до підродини гавіалових крокодилів (Tomistominae) — це перша знахідка представника томістомін в Австралії. Дослідники припустили, що G. maunala був найбільшим крокодилом континенту, пише журнал Scientific Reports.

Автори роботи оцінюють загальну довжину тіла G. maunala приблизно в сім метрів. Однак дослідники зауважують, що для точної оцінки необхідні нові знахідки викопних решток цього виду.

У кайнозойську еру на території Австралії мешкали крокодили з двох підродин: Mekosuchinae і Crocodylinae. Мекозухії — різноманітна група, яка включала, зокрема, великих сухопутних крокодилів. Таким чином, донині з австралійських відкладень були відомі скам’янілості тільки двох груп крокодилів.

Зразок черепа був внесений в колекцію у 1914 році і з тих пір так і не був описаний (раніше дослідники тільки припускали, що він може бути споріднений з гавіалами). Палеонтологи вивчили скам’янілість і прийшли до висновку, що перед ними представник групи Tomistominae. Викопні рештки томістомін були знайдені по всьому світу, окрім Австралії та Антарктиди. Зразок черепа, швидше за все, знайшли в регіоні Дарлінг-Даунс (Darling Downs) на південному сході Квінсленда.