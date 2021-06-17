«Нафтогаз» підвищив місячну ціну на газ у червні до майже 12 грн. Фото: nadoremont.com

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Місячна ціна на газ у червні зросла до 11,94 грн за 1 куб. м — ціну на блакитне паливо підвищила газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

У компанії заявили, що місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану «Фіксований», мета якого — захистити клієнтів від цінових коливань на ринку. У рамках цього тарифу споживачі мають ціну в 7,96 грн за 1 куб. м газу. А ціна газу в тарифному плані «Місячний» у червні становить 11,94 грн за 1 куб. м. Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

У компанії наголосили, що підключення до тарифного плану «Місячний» відбувається тільки за бажанням клієнта. Поза цим, всі клієнти обслуговуються у річному тарифному плані «Фіксований».

Також повідомляється, що ціна на газ у тарифному плані «Місячний» зумовлена ​​ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4−5 років, і станом на початок червня продовжували зростати.

У «Нафтогазі» додали, що ціни на газ в Україні завжди корегуються з європейськими хабами, оскільки наша країна — це інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року.

Нагадаємо, в Міненергетики заявляли, що ціна на газ неодмінно подорожчає восени через ситуацію в Європі. Така ситуація спровокована Росією, яка штучно стримує європейський ринок і не поставляє на нього обсяги, необхідні Європі.