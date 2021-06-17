«Нафтогаз» повысил месячную цену на газ в июне до почти 12 грн. Фото: nadoremont.com

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Месячная цена на газ в июне выросла до 11,94 грн за 1 куб. м — цену на голубое топливо повысила газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины».

В компании заявили, что месячная цена является индикативной и подтверждает эффективность годового тарифного плана «Фиксированный», цель которого — защитить клиентов от ценовых колебаний на рынке. В рамках этого тарифа потребители имеют цену в 7,96 грн за 1 куб. м газа. А цена газа в тарифном плане «Месячный» в июне составляет 11,94 грн за 1 куб. м. Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

В компании отметили, что подключение к тарифному плану «Месячный» происходит только по желанию клиента. Вне этого, все клиенты обслуживаются в годовом тарифном плане «Фиксированный».

Также сообщается, что цена на газ в тарифном плане «Месячный» обусловлена ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4−5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти.

В «Нафтогазе» добавили, что цены на газ в Украине всегда корректируют с европейскими хабами, поскольку наша страна — это интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года.

Напомним, в Минэнергетики заявляли, что цена на газ непременно подорожает осенью из-за ситуации в Европе. Такая ситуация спровоцирована Россией, которая искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет на него объемы, необходимые Европе.