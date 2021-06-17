Новую серию СНБО перенесли - Арахамия назвал причину

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Заседание СНБО перенесли — об этом сообщили в президентской партии «Слуга народа». По словам главы фракции монобольшинства в Верховной Раде Давида Арахамии, вероятнее всего, что Совет нацбезопасности не соберется на заседание по аудиту разрешений на пользование недрами.

Есть много вопросов, но прежде всего готовится СНБО по вопросам недр… Вчера я смотрел, что в отношении аудита еще продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание СНБО — ред.) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, скорее всего, его не будет, — цитирует Арахамию издание «Интерфакс-Украина».

Также нардеп-«слуга» уточнил, что аудит готов на 95%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал комплексный аудит всех водных ресурсов Украины и введение новых правил продажи древесины.

19 марта СНБО ввел санкции против 19 компаний, которые пользуются недрами Украины. Кроме этого, должен был быть проведен аудит всех разрешений на пользование недрами страны, изданных начиная с 1991 года.

Зеленский заявил, что возвращение недр Украины в собственность государства позволит внедрить «экономический паспорт украинца».