Арсен Аваков, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n156258-shema-otstavki-avakova-potyanet-za-soboy-pravitelstvo-shmygalya-smi.html

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Действующее правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку, чтобы избавиться многолетнего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на одного из «топов» команды президента Владимира Зеленского.

По словам собеседника издания, наблюдается «эмоциональная усталость» Зеленского от всего Кабмина.

На Банковой висит в воздухе, что осенью надо правительство перезагрузить, так как почти ко всем вопрос. И к Лазебной (министр социальной политики — ред.), и к Тарану (министр обороны — ред.), и к Абрамовскому (министр защиты окружающей среды и природных ресурсов — ред.), и к остальным, — отметил собеседник издания.

Замены в составе Кабмина, которые недавно состоялись, не означают невозможность отставки правительства в ближайшие месяцы, отметил в комментарии изданию один из членов правительства.

Наши нынешние замены никак не означают, что осенью не могут спровоцировать маленький правительственный кризис и снять Кабмин. Это очень даже может быть, — отметил член правительства.

Арсена давно хотят подвинуть, и пока ничем оно не закончилось. Понимаете, это невозможно сделать как-то за спиной, он все знает, — подчеркнул в комментарии изданию один из высокопоставленных собеседников в окружении Зеленского. — А ему так же есть чем отбиваться. Единственный и честный выход: сесть и договориться.



Напомним, по данным СМИ, в сентябре Банковая может дать ход прошлогоднему постановлению Верховной Рады об отставке Авакова.

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