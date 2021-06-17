Вирусологи оценили шансы российского штамма ускорить новую COVID-волну

https://racurs.ua/n156257-virusologi-ocenili-shansy-rossiyskogo-shtamma-uskorit-novuu-covid-volnu.html

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Шансы российского штамма ускорить новую COVID-волну оценили исследователи из Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины.

Вирусологи считают, что новая волна пандемии коронавируса, вызванная индийским штаммом «Дельта», может накрыть Украину еще до начала осени. Отечественные ученые обеспокоены стремительным распространением этого штамма, в частности, в России. По их информации, в соседней стране штамм «Дельта» обнаружили у каждого четвертого больного COVID-19.

Ученые анализировали данные о распространении коронавируса на территории нашей страны и в мире в течение двух с половиной месяцев и отметили «опасность этих процессов для Украины».

Как указывает пресс-служба Национальной академии наук Украины в Фейсбук, новая волна заболеваемости может прийти из восточных областей и будет более мощной, чем предыдущие из-за контагиозности (заразности — ред.) «Дельты». Поэтому ученые рекомендуют усилить контроль за миграционными потоками между Украиной и государствами, в которых циркулирует этот штамм вируса.

Напомним, штамм «Дельта» впервые зафиксировали в Индии. Его уже обнаружили в 74 странах мира. Он активно циркулирует в России, Великобритании и Португалии. По оценкам медиков, штамм «Дельта» вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных.