Новый американский штамм обнаружили в 29 странах - ВОЗ

https://racurs.ua/n156254-novyy-amerikanskiy-shtamm-obnarujili-v-29-stranah-voz.html

Ракурс

Новый штамм Lambda распространился на 29 стран — Всемирная организация здравоохранения заявила, что впервые обнаруженный в Южной Америке вариант коронавируса «представляет интерес».

Впервые этот вариант встретился в Перу и тогда он получил название C.37 или «вариант Анд». ВОЗ объявила, что этот вариант коронавируса следует рассматривать как такой, который нужно исследовать дальше. ВОЗ делит все штаммы вируса на два типа: «те, которые представляют интерес» и «те, которые вызывают беспокойство». К первому ныне принадлежат шесть штаммов, а ко второму — четыре. Последние обычно снижают эффективность вакцин и карантинных мероприятий, пишет ВВС.

Штамм Lambda уже идентифицировали в Чили, Аргентине и Эквадоре. ВОЗ считает, что этот вариант содержит серию мутаций и устойчив к антителам. Он выявлен 29 странах, но особое распространение получил в южноамериканских. В Чили, например, на него приходится 32% всех случаев COVID-19, зарегистрированных в стране в течение последних 60 дней.

Исследователи считают, что Lambda является более заразным, приводит к большему количеству госпитализаций и смертей. Этот вариант усложнил вторую волну пандемии в Южной Америке.

Источник: ВВС.