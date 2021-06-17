Новий штам Lambda поширився на 29 країн — ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n156254-novyy-shtam-lambda-poshyryvsya-na-29-krayin-vooz.html

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Новий штам Lambda поширився на 29 країн — Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що уперше виявлений у Південній Америці варіант коронавірусу «представляє інтерес».

Вперше цей варіант зустрівся у Перу й тоді він отримав назву C.37 або «варіант Анд». ВООЗ оголосила, що версію коронавірусу варто розглядати як таку, яку потрібно досліджувати далі. Загалом ВООЗ ділить штами вірусу на два типи: «ті, що представляють інтерес» і «викликають занепокоєння». До першого нині належить шість штамів, а до другого — чотири. Останні зазвичай знижують ефективність вакцин та карантинних заходів, пише ВВС.

Штам Lambda вже ідентифікували у Чилі, Аргентині та Еквадорі. ВООЗ вважає, що цей варіант містить серію мутацій та стійкий до антитіл. Він є у 29 країнах, але особливого поширення набув у південноамериканських. У Чилі, наприклад, на нього припадає 32% усіх випадків COVID-19, зареєстрованих в країні впродовж останніх 60 днів.

Дослідники вважають, що Lambda є більш заразним, призводить до більшої кількості госпіталізацій та смертей. Цей варіант ускладнив другу хвилю пандемії у Південній Америці.

Джерело: ВВС