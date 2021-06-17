Пілот планера зіткнувся з торнадо у США (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156253-pilot-planera-zitknuvsya-z-tornado-u-ssha-video.htmlРакурс
У США пілот планера під час польоту зіткнувся віч-на-віч з торнадо і зняв своє перебування в зоні впливу цього стихійного явища на відео.
Інцидент стався 13 червня, повідомляє видання The Washington Post.
Зазначається, що того дня не було погодних умов, які могли б вказати метеорологам на можливість появи торнадо. Сам пілот Девід Еванс, з тридцятирічним стажем, також не бачив торнадо на радарі свого планера.
Ймовірно, цей торнадо сформувався з нуля самостійно.
Еванс є власником маленького мотопланера, тож йому для польотів потрібно опиратися на висхідні теплові потоки. Коли Еванс перебував в одному з них, раптово почав формуватися торнадо.
Тепловий потік підіймав мене зі швидкістю близько 100 або 200 футів у хвилину (3,6 км/год — ред.), — зазначив він, — І раптом ця парова воронка почала формуватися. Я просто продовжував літати навколо неї.
Це було дійсно красиво, — зазначив він. — Це йшло від основи хмар і було схоже на щурячий хвіст.
За словами Еванса, він навряд чи знову зустрінеться у небі з чимось настільки ж вражаючим.
Я ніколи не бачив нічого подібного, — наголосив він.
Джерело: The Washington Post