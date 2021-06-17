Третій найбільший у світі алмаз виявили в Африці. Фото: TRT World

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Третій найбільший у світі алмаз знайшли в африканській державі Ботсвана.

Камінь вагою 1 тис. 98 каратів (приблизно 219,6 грами) показали президенту через два тижні після того, як алмазна фірма Debswana виявила його на руднику Джваненг. Другий за величиною алмаз у Ботсвані знайшли у 2015 році. Про це повідомляє BBC.

За словами в. о. керуючого директора Debswana Diamond Company Лінетт Армстронг, знайдений алмаз — найбільший, який був добутий компанією за 50 років. Згідно з попереднім аналізом, це може бути третій за величиною камінь у світі ювелірної якості. У компанії додали, що ще не вирішили, продавати «рідкісний і незвичайний камінь» через De Beers чи через державну компанію Okavango Diamond.

Міністр корисних копалин Ботсвани наголосив, що остання знахідка, можливо, прийшла не в найкращий час для Ботсвани після того, як минулого року пандемія призвела до різкого падіння продажів алмазів.

Як відомо, найбільшим з коли-небудь виявлених алмазів був алмаз Куллінан вагою 3 тис. 106 каратів (приблизно 621 грам). Дорогоцінний камінь знайшли в 1905 році. Другий за величиною алмаз — Лезеді Ла Рона вагою 1 тис. 109 каратів (приблизно 222 грами), який знайшли у Ботсвані у 2015 році.

Нагадаємо, алмази з парникового газу робитимуть у Великій Британії. Ідею створювати «діаманти з неба» реалізовуватиме британський мультимільйонер і захисник навколишнього середовища Дейл Вінс. Бізнесмен заявив, що хоче очистити алмазну промисловість, яка має руйнує навколишнє середовище.

Джерело: BBC