Третий крупнейший в мире алмаз обнаружили в Африке. Фото: TRT World

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Ракурс

Третий крупнейший в мире алмаз нашли в африканском государстве Ботсвана.

Камень весом 1 тыс. 98 карат (примерно 219,6 грамма) показали президенту через две недели после того, как алмазная фирма Debswana обнаружила его на руднике Джваненг. Второй по величине алмаз в Ботсване нашли в 2015 году. Об этом сообщает BBC.

По словам и. о. управляющего директора Debswana Diamond Company Линетт Армстронг, найденный алмаз — самый крупный, который был добыт компанией за 50 лет. Согласно предварительному анализу, это может быть третий по величине камень в мире ювелирного качества. В компании добавили, что еще не решили, продавать «редкий и необычный камень» через De Beers или через государственную компанию Okavango Diamond.

Министр полезных ископаемых Ботсваны отметил, что последняя находка, возможно, пришла не в самое лучшее время для Ботсваны после того, как в прошлом году пандемия привела к резкому падению продаж алмазов.

Как известно, самым крупным из когда-либо обнаруженных алмазов был алмаз Куллинан весом 3 тыс. 106 каратов (примерно 621 грамм). Драгоценный камень нашли в 1905 году. Второй по величине алмаз — Лезеди Ла Рона весом 1 тыс. 109 каратов (примерно 222 грамма), который нашли в Ботсване в 2015 году.

Напомним, алмазы из парникового газа будут делать в Великобритании. Идею создавать «алмазы с неба» будет реализовывать британский мультимиллионер и защитник окружающей среды Дейл Винс. Бизнесмен заявил, что хочет очистить алмазную промышленность, которая должна разрушать окружающую среду.

Источник: BBC