Пилот планера столкнулся с торнадо в США (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156253-pilot-planera-stolknulsya-s-tornado-v-ssha-video.htmlРакурс
В США пилот планера во время полета столкнулся лицом к лицу с торнадо и снял свое пребывание в зоне влияния этого стихийного явления на видео.
Инцидент произошел 13 июня, сообщает издание The Washington Post.
Отмечается, что в тот день не было погодных условий, которые могли бы указать метеорологам на возможность появления торнадо. Сам пилот Дэвид Эванс, с тридцатилетним стажем, также не видел торнадо на радаре своего планера.
Вероятно, этот торнадо сформировался с нуля самостоятельно.
Эванс является владельцем маленького мотопланера, и ему для полетов нужно опираться на восходящие тепловые потоки. Когда Эванс находился в одном из них, внезапно начал формироваться торнадо.
Тепловой поток поднимал меня со скоростью около 100 или 200 футов в минуту (3,6 км/ч — ред.), — отметил он, — и вдруг эта паровая воронка начала формироваться. Я просто продолжал летать вокруг нее.
Это было действительно красиво, — отметил он. — Это шло от основания облаков и было похоже на крысиный хвост.
По словам Эванса, он вряд ли снова встретится в небе с чем-то столь же впечатляющим.
Я никогда не видел ничего подобного, — подчеркнул он.
Источник: The Washington Post