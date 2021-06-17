Торнадо, снятое пилотом американского планера, скриншот видео

https://racurs.ua/n156253-pilot-planera-stolknulsya-s-tornado-v-ssha-video.html

Ракурс

В США пилот планера во время полета столкнулся лицом к лицу с торнадо и снял свое пребывание в зоне влияния этого стихийного явления на видео.

Инцидент произошел 13 июня, сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что в тот день не было погодных условий, которые могли бы указать метеорологам на возможность появления торнадо. Сам пилот Дэвид Эванс, с тридцатилетним стажем, также не видел торнадо на радаре своего планера.

Вероятно, этот торнадо сформировался с нуля самостоятельно.

Эванс является владельцем маленького мотопланера, и ему для полетов нужно опираться на восходящие тепловые потоки. Когда Эванс находился в одном из них, внезапно начал формироваться торнадо.

Тепловой поток поднимал меня со скоростью около 100 или 200 футов в минуту (3,6 км/ч — ред.), — отметил он, — и вдруг эта паровая воронка начала формироваться. Я просто продолжал летать вокруг нее.

Это было действительно красиво, — отметил он. — Это шло от основания облаков и было похоже на крысиный хвост.

По словам Эванса, он вряд ли снова встретится в небе с чем-то столь же впечатляющим.

Я никогда не видел ничего подобного, — подчеркнул он.



Источник: The Washington Post