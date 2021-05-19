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Ракурс
Пентагон показал видео НЛО, многие из которых видел Обама

Пентагон показал видео НЛО, многие из которых видел Обама (ФОТО, ВИДЕО)

19 мая 2021, 15:15
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Пентагон официально подтвердил подлинность второй видеозаписи неопознанного летающего объекта (НЛО), которую в июле 2019 года снял самолет Военно-морских сил близ Сан-Диего. В Министерстве обороны США заявили, что видеозапись сделал американский истребитель и его уже изучает Целевая группа Пентагона.

18 мая экс-президент Барак Обама указал, что видел много записей военных с преследованием различных непонятных объектов в воздухе, пишет Daily Mail.

Мы не знаем, что собой являют эти летающие объекты и пока не понимаем, по какой траектории они движутся, — отметил Обама.

Его комментарии появились спустя несколько дней после того, как американский пилот истребителя сообщил, что летчики наблюдали за неизвестными объектами у побережья Вирджинии ежедневно в течение двух лет.

Бывший лейтенант ВМС Райан Грейвс подтвердил, что он вместе с коллегами заметил объекты в воздушном пространстве у побережья Вирджинии. Грейвс сказал, что пилоты записывали видео этих наблюдений за НЛО, а затем «так привыкли к ним, что воспринимали их как должное». По его словам, НЛО были замечены в период 2015—2017 годов и значительно опережали американские самолеты.

Напомним, 14 мая режиссер-документалист Джереми Корбелл опубликовал запись с НЛО, что, по его данным, находился неподалеку от боевого крейсера-разведчика USS Omaha (CL-4). Истребитель снял сферический объект над океаном.

Источник: Daily Mail.


Источник: Ракурс


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