Количество птиц во всем мире подсчитали ученые. Фото:

https://racurs.ua/n154860-kolichestvo-ptic-vo-vsem-mire-podschitali-uchenye.html

Ракурс

Количество птиц на планете Земля подсчитали ученые — в мире насчитывается примерно 50 млрд птиц — по шесть особей на человека.

Всего существует 9 тыс. 700 видов птиц. Ученые сумели описать всего 92% птиц, а остальные 8% встречаются настолько редко, что их сложно зарегистрировать. Научное исследование провела команда ученых из Нового университета Южного Уэльса в Австралии, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Группа объединила данные миллиарда наблюдений, хранящихся в онлайн-базе данных eBird. Затем исследователи разработали алгоритм для оценки популяций каждого из видов. Оказалось, что самые распространенные на земле птицы — домовые воробьи (1,6 млрд особей), обычные скворцы (1,3 млрд особей), делавэрские чайки (1,2 млрд особей) и сельские ласточки (1,1 млрд особей).

Также удалось выяснить, что около 12% видов включают менее 5 тыс. особей. Также существуют виды птиц, которые насчитывают всего 100 особей.

Мы можем сказать, как эти виды живут, повторяя исследования через пять-десять лет. Если их численность будет неуклонно снижаться, воспримем это как сигнал тревоги, — пишет профессор Уилл Корнуэлл.

Ученые признают, что их оценки могут оказаться не совсем точными, поскольку это неизбежно при подобных исследованиях.

Напомним, впервые за последние 124 года в горных лесах на востоке Малайзии заметили сову редкого малайского подвида Otus brookii brookii, характерную своими глазами оранжевого цвета.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences