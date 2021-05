Кількість птахів у всьому світі підрахували вчені. Фото:

https://racurs.ua/ua/n154860-kilkist-ptahiv-u-vsomu-sviti-pidrahuvaly-vcheni.html

Ракурс

Кількість птахів на планеті Земля підрахували науковці — у світі налічується приблизно 50 млрд птахів — по шість особин на людину.

Загалом існує 9 тис. 700 видів птахів. Науковці зуміли описати всього 92% птахів, а решта 8% зустрічаються настільки рідко, що їх складно зареєструвати. Наукове дослідження провела команда вчених з Нового університету Південного Уельсу в Австралії, робота опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Група об'єднала дані мільярда спостережень, що зберігаються в онлайн-базі даних eBird. Потім дослідники розробили алгоритм, щоб оцінити популяції кожного з видів. Виявилося, що найпоширеніші на Землі птахи — будинкові горобці (1,6 млрд особин), звичайні шпаки (1,3 млрд особин), делаверські чайки (1,2 млрд особин) та сільські ластівки (1,1 млрд особин).

Також вдалося з’ясувати, що близько 12% видів включають менше 5 тис. особин. Також існують види птахів, які налічують всього 100 особин.

Ми можемо сказати, як ці види живуть, повторюючи дослідження через п’ять-десять років. Якщо їх чисельність буде неухильно знижуватися, сприймемо це як сигнал тривоги, — пише професор Вілл Корнуелл.

Науковці визнають, що їхні оцінки можуть виявитися не зовсім точними, оскільки це неминуче при подібних дослідженнях.

Нагадаємо, вперше за останні 124 роки в гірських лісах на сході Малайзії помітили сову рідкісного малайського підвиду Otus brookii brookii, характерного своїми очима помаранчевого кольору.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences