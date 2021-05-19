Пентагон показав відео НЛО, багато з яких бачив Обама

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Пентагон офіційно підтвердив справжність другого відеозапису невпізнаного літаючого обʼєкта (НЛО), який у липні 2019 року зняв літак Військово-морських сил неподалік Сан-Дієго. У Міністерстві оборони США заявили, що відеозапис зробив американський винищувач і його вже вивчає Цільова група Пентагону.

18 травня екс-президент Барак Обама заявив, що бачив багато записів військових з переслідуванням різних незрозумілих обʼєктів у повітрі, пише Daily Mail.

Ми не знаємо, що собою являють ці літаючі об'єкти і поки не розуміємо, за якою траєкторією вони рухаються, — зазначив Обама.

Його коментарі з’явилися за кілька днів після того, як американський пілот винищувача повідомив, що льотчики спостерігали за невідомими об'єктами біля узбережжя Вірджинії щодня впродовж двох років.

Колишній лейтенант ВМС Райан Грейвс підтвердив, що він разом із колегами бачив об'єкти в повітряному просторі біля узбережжя Вірджинії. Грейвс сказав, що пілоти записували відео цих спостережень за НЛО, а згодом «так звикли до них, що сприймали їх як належне». За його словами, НЛО були помічені в період 2015−2017 років та значно випереджали американські літаки.

Нагадаємо, 14 травня режисер-документаліст Джеремі Корбелла опублікував запис з НЛО, що, за його даними, перебував неподалік від бойового крейсера-розвідника USS Omaha (CL-4). Винищувач зняв сферичний обʼєкт над океаном.

Джерело: Daily Mail.