Ошеломляющий прогноз курса биткоина предоставил американский миллиардер. Фото: ixbt.com

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Ракурс

Курс биткоина на ближайшие годы спрогнозировал сооснователь венчурной компании Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер.

Американский миллиардер считает, что курс биткоина в 2022 году может вырасти до 250 тыс. долл. за монету, если все начнут принимать биткоины. Дрейпер также заявил, что эта криптовалюта будет ядром всей финансовой деятельности в течение следующих 20−30 лет. Об этом сообщает ресурс bitcoinschannel.

Дайте ему около полутора лет, и все розничные продавцы будут использовать Opennode (процессор платежей в биткоин), так что все будут брать биткоин, — заявил он.

По словам бизнесмена, вскоре все крупные компании возьмут пример Microsoft, Starbucks, PayPal, Home Depot и начнут принимать биткоин в качестве платежного средства.

При этом Дрейпер отметил, что выпуск биткоина ограничен на отметке 21 млн монет. Это то является причиной потенциального подорожания. По состоянию на 17 июня 2021 года, добыто уже около 18,7 млн биткоинов. Сам миллиардер отказался отвечать на вопрос, сколько монет у него есть.

Напомним, в мае Илон Маск заявил, что компания Tesla обеспокоена быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты биткоин и для проведения операции с этой криптовалютой, а потому Tesla отказывается от приема биткоинов в качестве средств оплаты. После этого курс биткоина резко обвалился.

Источник: bitcoinschannel