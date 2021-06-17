Приголомшливий прогноз курсу біткоїна надав американський мільярдер. Фото: ixbt.com

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Ракурс

Курс біткоїна на найближчі роки спрогнозував співзасновник венчурної компанії Draper Fisher Jurvetson Тім Дрейпер.

Американський мільярдер вважає, що курс біткоїна в 2022 році може вирости до 250 тис. дол. за монету, якщо всі почнуть приймати біткоїни. Дрейпер також заявив, що ця криптовалюта буде ядром всієї фінансової діяльності протягом наступних 20−30 років. Про це повідомляє ресурс bitcoinschannel.

Дайте йому близько півтора року, і всі роздрібні продавці будуть використовувати Opennode (процесор платежів у біткоїн), так що всі братимуть біткоїн, — заявив він.

За словами бізнесмена, незабаром всі великі компанії візьмуть приклад Microsoft, Starbucks, PayPal, Home Depot і почнуть приймати біткоїн у якості платіжного засобу.

При цьому Дрейпер зазначив, що випуск біткоїна обмежений на позначці 21 млн монет. Це те є причиною потенційного подорожчання. Станом на 17 червня 2021 року, видобуто вже близько 18,7 млн біткоїнів. Сам мільярдер відмовився відповідати на питання, скільки монет у нього є.

Нагадаємо, у травні Ілон Маск заявив, що компанія Tesla занепокоєна швидким зростанням використання викопного палива для майнінгу криптовалюти біткоїн та для проведення операції з цією криптовалютою, а тому Tesla відмовляється від приймання біткоїнів як засобів оплати. Після цього курс біткоїна різко обвалився.

Джерело: bitcoinschannel