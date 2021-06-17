Сутички із блокуванням трибуни сталися у Верховній Раді.

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У Верховній Раді 17 червня сталася бійка. Народні депутати ОПЗЖ накинулися на «слугу» Микиту Потураєва. Скандал виник під час розгляду численних правок до закону про Нацраду з питань ТБ та радіомовлення.

Причиною стала заява Потураєва про «розстріли», за допомогою яких необхідно очистити Раду від ОПЗЖ.

Депутати почали штовхатися після цих слів Потураєва. Він заявив, що «шкодує, що ОПЗЖ не розстрілюють, а доведеться знищувати їх політично». Після бійки Потураєв вибачився з трибуни.

Під час штурханини не обійшлося без кандидата наук Іллі Киви. Спікер Дмитро Разумков оголосив перерву, після якої Потураєв вибачився, а депутати ОПЗЖ почали вимагати розгляду питання на регламентному комітеті.

Після перерви у Рад також стався діалог між нардепами ОПЗЖ і Потураєвим.

Нестор Шуфрич сказав, що вони познайомилися з Потураєвим в штабі Віктора Януковича. За словами Шуфрича, Потураєв тоді відповідав за перевізні агітаційні монітори.

Микита, що змінилося? Невже місце сидіння змінило спосіб мислення, — запитав Шуфрич.

У цей момент вставив репліку Вадим Рабинович: