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Ракурс
Сутички із блокуванням трибуни сталися у Верховній Раді.

Бійка в Раді — в ОПЗЖ накинулися на «слугу» через заяву про розстріл (ВІДЕО)

17 чер 2021, 11:13
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У Верховній Раді 17 червня сталася бійка. Народні депутати ОПЗЖ накинулися на «слугу» Микиту Потураєва. Скандал виник під час розгляду численних правок до закону про Нацраду з питань ТБ та радіомовлення.

Причиною стала заява Потураєва про «розстріли», за допомогою яких необхідно очистити Раду від ОПЗЖ.

Сутички із блокуванням трибуни сталися у Верховній Раді

Депутати почали штовхатися після цих слів Потураєва. Він заявив, що «шкодує, що ОПЗЖ не розстрілюють, а доведеться знищувати їх політично». Після бійки Потураєв вибачився з трибуни.

Під час штурханини не обійшлося без кандидата наук Іллі Киви. Спікер Дмитро Разумков оголосив перерву, після якої Потураєв вибачився, а депутати ОПЗЖ почали вимагати розгляду питання на регламентному комітеті.

Після перерви у Рад також стався діалог між нардепами ОПЗЖ і Потураєвим.

Нестор Шуфрич сказав, що вони познайомилися з Потураєвим в штабі Віктора Януковича. За словами Шуфрича, Потураєв тоді відповідав за перевізні агітаційні монітори.

Микита, що змінилося? Невже місце сидіння змінило спосіб мислення, — запитав Шуфрич.

У цей момент вставив репліку Вадим Рабинович:


Віктор Федорович Потураєв, — сказав Рабинович.

Джерело: Ракурс


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