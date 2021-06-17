Драка в Раде — в ОПЗЖ набросились на «слугу» из-за заявления о расстреле

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Ракурс

В Верховной Раде 17 июня произошел драка. Народные депутаты ОПЗЖ набросились на «слугу» Никиту Потураева. Скандал возник при рассмотрении многочисленных поправок в закон о Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания.

Причиной стало заявление Потураева о «расстрелах», с помощью которых необходимо очистить Раду от ОПЗЖ.

Депутаты начали толкаться после слов Потураева, о том, что он «сожалеет — ОПЗЖ не расстреливают и придется уничтожать их политически».

После этого члены фракции ОПЗЖ вышли к трибуне и началась давка и толкотня — в частности, Илья Кива подрался с Николаем Тищенко.

Спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв, после которого Потураев извинился, а депутаты ОПЗЖ начали требовать рассмотреть вопрос на регламентном комитете.

После перерыва в Раде также произошел диалог между нардепами ОПЗЖ и Потураевым.

Нестор Шуфрич сказал, что они познакомились с Потураевым в штабе Виктора Януковича. По словам Шуфрича, Потураев тогда отвечал за перевозочные агитационные мониторы.

Никита, что изменилось? Неужели место сидения изменило образ мышления, — спросил Шуфрич.

В этот момент вставил реплику Вадим Рабинович: