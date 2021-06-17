Вірусологи оцінили шанси російського штаму прискорити нову COVID-хвилю

https://racurs.ua/ua/n156257-virusology-ocinyly-shansy-rosiyskogo-shtamu-pryskoryty-novu-covid-hvylu.html

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Шанси російського штаму прискорити нову COVID-хвилю оцінили науковці з Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України.

Вірусологи вважають, що нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена індійським штамом «Дельта», може накрити Україну ще до початку осені. Вітчизняні вчені занепокоєні стрімким поширенням цього штаму, зокрема, у Росії. За їхньою інформацією, у сусідній країні штам «Дельта» виявили у кожного четвертого хворого на COVID-19.

Вчені аналізували дані щодо поширення коронавірусу на території нашої країни та у світі впродовж двох з половиною місяців й наголосили «на небезпечності цих процесів для України».

Як вказує прес-служба Національної академії наук України у Фейсбук, нова хвиля захворюваності може прийти зі східних областей й буде більш потужною, аніж попередні через контагіозність (заразність — ред.) «Дельти». Тому науковці рекомендують посилити контроль за міграційними потоками між Україною і державами, в який циркулює цей штам вірусу.

Нагадаємо, штам «Дельта» вперше зафіксували в Індії. Нині його виявили в 74 країнах світу. Найактивніше він циркулює в Росії, Великій Британії і Португалії. За оцінками медиків, штам «Дельта» удвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих.