Арсен Аваков, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n156258-shema-vidstavky-avakova-potyagne-za-sobou-uryad-shmygalya-zmi.html

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Чинний уряд прем'єр-міністра Дениса Шмигаля можуть відправити у відставку, щоб позбутися багаторічного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на одного з «топів» команди президента Володимира Зеленського.

За словами співрозмовника видання, спостерігається «емоційна втома» Зеленського від усього Кабміну.

На Банковій висить в повітрі, що восени треба уряд перезавантажити, тому що майже до всіх є питання. І до Лазебної (міністр соціальної політики — ред.), і до Тарана (міністр оборони — ред.), і до Абрамовського (міністр захисту довкілля та природних ресурсів — ред.), і до решти, — зазначив співрозмовник видання.

Заміни у складі Кабміну, які нещодавно відбулися, не означають неможливість відставки уряду у найближчі місяці, зазначив у коментарі виданню один з членів уряду.

Наші нинішні заміни ніяк не означають, що восени не можуть спровокувати маленьку урядову кризу і зняти Кабмін. Це дуже навіть може бути, — зазначив член уряду.

Арсена давно хочуть посунути, і поки що нічим воно не закінчилося. Розумієте, це неможливо зробити якось за спиною, він все знає, — наголосив у коментарі виданню один з високопоставлених співрозмовників в оточенні Зеленського. — А йому так само є чим відбиватися. Єдиний і чесний вихід: сісти і домовитись.



Нагадаємо, за даними ЗМІ, у вересні Банкова може дати хід торішній постанові Верховної Ради про відставку Авакова.

Джерело: «Українська правда»