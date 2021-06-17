Нову серію РНБО перенесли — Арахамія повідомив причину

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Нову серію РНБО перенесли — про це повідомили у президентській партії «Слуга народу». За словами очільника фракції монобільшості у Верховній Раді Давида Арахамії, найімовірніше, що Рада нацбезпеки не збереться на засідання щодо аудиту дозволів на користування надрами.

Є багато питань, але насамперед готується РНБО з питань надр… Учора я дивився, що стосовно аудиту ще триває процес, і тому я думаю, що (засідання РНБО — ред.) буде перенесено на тиждень, тобто в цю пʼятницю, найімовірніше, його не буде, — цитує Арахамію видання «Інтерфакс-Україна».

Також нардеп-«слуга» уточнив, що аудит готовий на 95%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував комплексний аудит всіх водних ресурсів України і запровадження нових правил продажу деревини.

19 березня РНБО запровадила санкції проти 19 компаній, які користуються надрами України. Окрім цього, мав бути проведений аудит усіх дозволів на користування надрами країни, виданих починаючи з 1991 року.

Зеленський заявив, що повернення надр України у власність держави дозволить впровадити «економічний паспорт українця».

Джерело: «Інтерфакс-Україна».