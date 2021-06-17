Крупнейшего ископаемого крокодила нашли в Австралии

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Ракурс

Крупнейшего ископаемого крокодила нашли в Австралии — команда палеонтологов под руководством Йорго Ристевски из Квинслендского университета описала новый вид и род неизвестного крокодила, изучив ископаемый череп. Новый род назвали Gunggamarandu maunala (родовое название переводится как «хозяин реки»).

По данным ученых, он относится к подсемейству гавиаловых крокодилов (Tomistominae) — это первая находка представителя томистомин в Австралии. Исследователи предположили, что G. maunala был самым крупным крокодилом континента, пишет журнал Scientific Reports.

Авторы работы оценивают общую длину тела нового вида примерно в семь метров. Однако исследователи отмечают, что для точной оценки необходимы новые находки ископаемых остатков этого вида.

В кайнозойской эре на территории Австралии обитали крокодилы из двух подсемейств: Mekosuchinae и Crocodylinae. Мекозухии — разнообразная группа, которая включала, в частности, крупных сухопутных крокодилов. Таким образом, до сих пор из австралийских отложений были известны окаменелости только двух групп крокодилов.

Образец черепа был внесен в коллекцию в 1914 году и с тех пор так и не был описан (ранее исследователи только предполагали, что он может быть родственен гавиалам). Палеонтологи изучили окаменелость и пришли к выводу, что перед ними представитель группы Tomistominae. До сих пор ископаемые остатки томистомин были найдены по всему миру, кроме Австралии и Антарктиды. Образец черепа, скорее всего, нашли в регионе Дарлинг-Даунс (Darling Downs) на юго-востоке Квинсленда.