Маріуполь постраждав від негоди, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156246-grad-ta-polamani-dereva-nichna-groza-vyruvala-v-mariupoli-video.html

Ракурс

У Маріуполі в ніч на сьогодні, 17 червня, вирувала потужна гроза з сильним вітром, який ламав дерева

Також випав великий град. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Зокрема, у Кальміуському районі міста тополя впала на п’ятиповерхівку, пошкодивши балкони та вікна,

Сьогодні, 17 червня, у Донецькій, а також Херсонській і Запорізькій областях місцями можливі сильні дощі. Про це попереджає прес-служба ДСНС.

Крім того, у центральних, південних та східних областях очікуються грози, вдень в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с.

Варто додати, що у період з 4 по 8 червня в Маріуполі вже спостерігалися сильні зливи, які призвели до підтоплень будинків, а також пошкоджень будівель соціальної сфери. Найбільше постраждав Приморський район, в якому стихія завдала шкоди 119 об'єктам. Про це повідомляє прес-служба міськради Маріуполя.

Зазначається, що, за результатами підрахунків спеціальної комісії, яка виїжджала на місця інцидентів, загальний об'єм завданих тоді природою збитків становить 52,3 млн грн.