Німецька COVID-вакцина CureVac провалилася

https://racurs.ua/ua/n156245-nimecka-covid-vakcyna-curevac-provalylasya.html

Ракурс

Німецька компанії CureVac повідомила про підсумки другого проміжного аналізу вакцини від коронавірусу. Її ефективність склала 47%, повідомили в компанії.

CureVac оголосила результати другого проміжного аналізу свого дослідження фази 2b/3 вакцини-кандидата проти COVID-19 першого покоління CVnCoV на приблизно 40 тис. добровольців. Вакцина показала проміжну ефективність у 47% проти будь-якого ступеня тяжкості захворювання COVID-19, що не відповідає раніше заданому критерію статистичного успіху, — йдеться у заяві.

У CureVac додали, що інформація передана в Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА), а дослідження триває до фінального аналізу.

Німецька CureVac уклала контракт з Єврокомісією на централізовані поставки вакцини в країни ЄС в перспективі. У лютому почалася процедура поступової експертизи вакцини CureVac, яку планували випустити в 2022 році обсягом до мільярда доз.

У дослідженні взяли участь 40 тис. людей у 10 країнах Європи та Латинської Америки з циркулюванням щонайменше 13 варіантів коронавірусу. Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання на COVID через два тижні після отримання другої дози.

Розробку вакцини CVnCoV розпочали в січні 2020 року, а з липня вела клінічні випробування. Заключні етапи почалися в кінці 2020 року. У разі успіху виробляти вакцину будуть в німецькому Тюбінгені.