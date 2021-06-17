Немецкая COVID-вакцина CureVac провалилась

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Немецкая компании CureVac сообщила об итогах второго промежуточного анализа вакцины от коронавируса. Ее эффективность составила 47%, сообщили в компании.

CureVac объявила результаты второго промежуточного анализа своего исследования фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV приблизительно 40 тыс. добровольцев. Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания COVID-19, что не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха, — говорится в заявлении.

В CureVac добавили, что информация передана в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), а исследование продолжается до финального анализа.

Немецкая CureVac заключила контракт с Еврокомиссией на централизованные поставки вакцины в страны ЕС в перспективе. В феврале началась процедура постепенной экспертизы вакцины CureVac, которую планировали выпустить в 2022 году объемом до миллиарда доз.

В исследовании приняли участие 40 тыс. человек в 10 странах Европы и Латинской Америки с циркулированием по меньшей мере 13 вариантов коронавируса. Среди тех, кто принимал участие в испытании, обнаружили 134 случая заболевания COVID через две недели после получения второй дозы.

Разработку вакцины CVnCoV начали в январе 2020 года, а с июля вела клинические испытания. Заключительные этапы начались в конце 2020 года. В случае успеха производить вакцину будут в немецком Тюбингене.