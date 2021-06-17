Град и сломанные деревья — ночная гроза бушевала в Мариуполе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n156246-grad-i-slomannye-derevya-nochnaya-groza-bushevala-v-mariupole-video.htmlРакурс
В Мариуполе в ночь на сегодня, 17 июня, бушевала мощная гроза с сильным ветром, который ломал деревья
Также выпал крупный град. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В частности, в Кальмиусском районе города тополь упал на пятиэтажку, повредив балконы и окна,
Сегодня, 17 июня, в Донецкой, а также Херсонской и Запорожской областях местами возможны сильные дожди. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.
Кроме того, в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с.
Стоит добавить, что в период с 4 по 8 июня в Мариуполе уже наблюдались сильные ливни, которые привели к затоплению домов, а также повреждениям зданий социальной сферы. Больше всего пострадал Приморский район, в котором стихия нанесла ущерб 119 объектам. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.
Отмечается, что по результатам подсчетов специальной комиссии, которая выезжала на места инцидентов, общий объем нанесенного тогда природой убытков составляет 52,3 млн грн.