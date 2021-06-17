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Ракурс
Самолет-нарушитель из Румынии задержали пограничники. Фото: ГПСУ

Самолет-нарушитель из Румынии задержали пограничники на Житомирщине (ВИДЕО)

17 июн 2021, 13:20
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Самолет из Румынии незаконно залетел в Украину — нарушителей задержали в Житомирской области.

Ночью 17 июня пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Выяснилось, что нарушители приземлились неподалеку от города Бердичев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На место, где приземлился самолет, прибыли пограничники для задержания. Но, заметив их, нарушители снова поднялись в воздух. Впоследствии на аэродроме пограничники задержали человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После этого АН-2 снова совершил посадку.

На борту самолета-нарушителя были три человека, их задержали. В самолете обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.


Пограничники сообщили компетентные органы о нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении госграницы Украины. Обстоятельства правонарушения выясняются, — отметили в ГПСУ.

Напомним, в марте украинские пограничники предотвратили незаконное перемещение через украинско-румынскую границу табачной контрабанды. Оказалось, что контрабанду через границу переправляли водолазы.

Источник: Ракурс


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