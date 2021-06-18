Перемоги над македонцями замало – як вийти Україні з групи на Євро 2020, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n156303-peremogy-nad-makedoncyamy-zamalo-yak-vyyty-ukrayini-z-grupy-na-ievro-2020.html

Ракурс

На Євро 2020 Нідерланди достроково виграли груповий трурнір та вийшли у плей-оф. Австрія та Україна розіграють другу пряму путівку на вихід з групи С. Північна Македонія стовідсотково фінішує останньою.

Такими є результати матчів другого туру в групі української збірної на Євро 2020.

Нідерланди гарантували вихід у плей-офф чемпіонату Європи-2020 з першого місця після перемоги над Австрією 2:0. Нідерланди виграли свої матчі проти України та Австрії і навіть у випадку поразки в останньому турі від македонців та перемоги українців чи австрійців саме ця команда залишиться на першому місці за перевагою в очному матчі.

Нагадаємо, що 17 червня Україна дотисла Північну Македонію та виграла перший матч на Євро-2020.

У третьому турі 21 червня Україна та Австрія гратимуть між собою за друге місце у групі.

Нідерланди точно зіграють матч 1/8 фіналу в Будапешті (неділя, 27 червня) як переможець групи C. Суперником нідерландців буде третє місце з однієї з груп D/E/F.

Команду Андрія Шевченка влаштує нічия в матчі 3 туру проти Австрії. Нагадаємо, що до плей-офф виходять переможці груп, другі місця, а також чотири з шести команд, які займуть третю позицію.

Україна поки друга за рахунок більшої кількості забитих м’ячів, ніж у Австрії (різниця 4−4 краща, ніж 3−3).

Друге місце групи потрапить до 1/8 фіналу на переможця групи A, яким з великою ймовірністю стане Італія (можливо, Уельс).

Команда, яка програє в матчі Україна — Австрія, теж буде мати деякі шанси на вихід до плей-офф, але це буде залежати від результатів інших груп, які сформують рейтинг третє команд. Чотири очки майже завжди досить для проходу, а от три пункти може виявитися замало.

Цілком ймовірно, що для Австрії нічия теж принесе вихід до плей-офф з третього місця. Ця позиція у групі C потрапить до 1/8 фіналу на когось з переможців груп E (Словаччина, Швеція, Іспанія, Польща) або F (Португалія, Франція, Німеччина, Угорщина).

Матчі 2 туру групи С:

Україна — Північна Македонія — 2:1.

Голи: Ярмоленко (29), Яремчук (34) — Аліоскі (57).

Нідерланди — Австрія — 2:0

Голи: Депай (11, пен.), Дюмфріс (67).