Американці розповіли Києву про саміт в Женеві — Кулеба спокійний, фото — Слово і діло

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Саміт Байдена і Путіна в Женеві продовжують обговорювати зацікавлені в його результатах країни. Серед них і Україна, про яку говорили президенти США та РФ на переговорах у Швейцарії.

Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд поінформувала міністра закордонних справ Дмитра Кулебу про результати саміту США-РФ у Женеві. Вона зателефонувала в Київ 17 червня і поінформувала колегу про зміст та результати переговорів американської та російської сторін у Женеві.

Американська дипломатка розповіла, що Джозеф Байден чітко і твердо заявив президенту Росії про міцну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України, яка і надалі залишатиметься непорушною. Нуланд вкотре заявила про відданість США принципу «жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та іншими країнами.

Співрозмовники обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та відзначили обопільну налаштованість зробити його максимально змістовним та результативним, — йдеться у повідомленні українського МЗС.

Кулеба 17 червня в ефірі шоу «Право на владу» заявив, що Байден під час зустрічі з Путіним був на боці України. Очільник МЗС оцінив розмову президентів як предметну.

На думку міністра, Байден чітко заявив Путіну, що він стоятиме на захисті територіальної цілісності й суверенітету України.

Я дозволю собі не погодитися з вашим заголовком «Між Байденом і Путіним». Якщо там мається на увазі «Україна між Байденом і Путіним», то не такою була атмосфера і зміст зустрічі між ними. Президент Байден був однозначно на боці України. Ми не були між ними, — зауважив Кулеба.

Водночас, за словами міністра, зустріч Байдена і Путіна не змінила нічого у відносинах між країнами.