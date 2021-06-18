Американцы рассказали Киеву о саммите в Женеве — Кулеба спокоен, фото — Слово і діло

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Саммит Байдена и Путина в Женеве продолжают обсуждать заинтересованные в его результатах страны. Среди них и Украина, о которой говорили президенты США и РФ на переговорах в Швейцарии.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сообщила министру иностранных дел Дмитрию Кулебе о результатах саммита США-РФ в Женеве. Она позвонила в Киев 17 июня и проинформировала коллегу о содержании и результатах переговоров американской и российской сторон в Женеве.

Американская дипломатка рассказала, что Джозеф Байден четко и твердо заявил президенту России о поддержке Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, которая и в дальнейшем будет оставаться незыблемой. Нуланд в очередной раз заявила о приверженности США принципу «никаких договоренностей об Украине без Украины» на переговорах с Россией и другими странами.

Собеседники обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и отметили обоюдную настроенность сделать его максимально содержательным и результативным, — говорится в сообщении украинского МИД.

Кулеба 17 июня в эфире шоу «Право на власть» заявил, что Байден во время встречи с Путиным был на стороне Украины. Глава МИД оценил разговор президентов как предметный.

По мнению министра, Байден четко заявил Путину, что он будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины.

Я позволю себе не согласиться с вашим названием «Между Байденом и Путиным». Если там имеется в виду «Украина между Байденом и Путиным», то не такой была атмосфера и содержание встречи между ними. Президент Байден был однозначно на стороне Украины. Мы не были между ними, — сказал Кулеба.

Однако, по словам министра, встреча Байдена и Путина не изменила ничего в отношениях между странами.