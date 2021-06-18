Тайный визит Новинского в ОП объяснили религиозной встречей с Подоляком, фото — Схемы

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Олигарх-депутат Вадим Новинский непублично посетил Офис президента, используя номера прикрытия и тайные ворота на Банковую.

Этот визит журналисты «Схем» зафиксировали 27 мая. Они отметили, что за неделю до этого Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции рассказывал о законе о борьбе с олигархами. Он предусматривает публичную отчетность должностных лиц о встречах с представителями крупного бизнеса.

Новинского заметили на Toyota Camry и бронированном Mercedes, на котором бизнесмен прибыл на Банковую с охраной. Новинский вышел из Toyota, пересел в Mercedes и оба авто оставили Банковую.

Пресс-служба Офиса президента объяснила, что в тот вечер Новинский встречался в ОП с советником руководителя ОП Михаилом Подоляк. Говорили якобы не о бизнсе, а о коммуникационной стратегии «межконфессионального диалога и возможных контактах представителей государства с представителями церквей»

Обсуждались вопросы возможностей более полного удовлетворения духовных потребностей общества, влияния уровня удовлетворения таких потребностей на оценку качества жизни различными группами населения, подходах к информационному обеспечению, — говорится в ответе ОП на запрос.

В офисе Зеленского не знают, почему Новинский при этом использовал номера прикрытия.

Новинский подтвердил встречу на Банковой, но начал рассказывать об «ошибке журналистов», поскольку не обо всех встречах надо сообщать.

Он объяснил, почему пользовался различными машинами.

Я ни от кого не скрываюсь. Я просто приехал с одним товарищем — и потом на этой машине выехал. Вот и все, — сообщил Новинский.

Этот бизнесмен является одним из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова. В этом году его состояние оценили в 1,4 млрд долл.

В декабре 2019 года Новинский посещал Офис президента публично. Тогда он объяснил визит «обсуждением вопросов Мариуполя», но не сообщил, с кем именно разговаривал.

Источник: «Схемы»