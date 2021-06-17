Праздник завтра. Фото: Максимум

https://racurs.ua/n156300-dorofeev-den-otmechaut-18-iunya-istoriya-prazdnika.html

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18 июня празднуют Дорофеев день — православные верующие почитают память Дорофея Тирского.

Святой родился в 255 году в Антиохии. За праведную жизнь был возведен в сан епископа города Тира. В период гонений на христиан ушел из города. Когда гонения прекратились, а к власти пришел Константин Великий, он вернулся и более 50 лет руководил своей паствой.

Также в Украине 18 июня ежегодно отмечают День участкового офицера полиции. Этот день стал профессиональным праздником в 2004 году согласно приказу главы МВД Украины.

В этот день мировое сообщество отмечает Всемирный день гармонии, Международный день суши и День рождения детской коляски.

День в истории: