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Дорофеев день отмечают 18 июня — история праздникаhttps://racurs.ua/n156300-dorofeev-den-otmechaut-18-iunya-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
18 июня празднуют Дорофеев день — православные верующие почитают память Дорофея Тирского.
Святой родился в 255 году в Антиохии. За праведную жизнь был возведен в сан епископа города Тира. В период гонений на христиан ушел из города. Когда гонения прекратились, а к власти пришел Константин Великий, он вернулся и более 50 лет руководил своей паствой.
Также в Украине 18 июня ежегодно отмечают День участкового офицера полиции. Этот день стал профессиональным праздником в 2004 году согласно приказу главы МВД Украины.
В этот день мировое сообщество отмечает Всемирный день гармонии, Международный день суши и День рождения детской коляски.
День в истории:
- в 1583 году вице-мэром Лондона была застрахована жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. Этот случай стал первым страхованием жизни в истории.
- в 1889 году в балтиморское патентное бюро наведался Уильям Ричардсон, идея которого существенно изменила коляску. Он придумал реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к человеку, который везет коляску, так и спиной к нему.
- в 1903 году в Сан-Франциско начался первый автопробег через континент. Его участники финишировали через три месяца в Нью-Йорке.
- в 1934 году от британского министра транспорта лордом Хор-Белиша появилось распоряжение относительно полосатых столбов с оранжевыми фонарями. Они должны были находиться возле дорог в местах пешеходных переходов. Британцы называли их «зебрами» по фамилии министра. Именно так появился первый в истории пешеходный переход, который должен был защищать участников дорожного движения.
- в 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко открыли памятник великому поэту.
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