Убийство Гандзюк – акция протеста проходит под МВД в Киеве. Фото: РБК

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Акция «День рождения Кати Гандзюк» проходит под стенами здания Министерства внутренних дел в Киеве.

Активисты собрались в день рождения херсонской активистки. Они требуют привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк, сообщили организаторы акции.

Участники акции скандировали «Кто заказал Катю Гандзюк», сделали несколько надписей на асфальте под зданием Министерства, а также зажгли файеры.

Акция проходит мирно, столкновений не происходило, задержаний также не проводили.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу убийства Екатерины Гандзюк, которой 17 июня исполнилось бы 36 лет, завершено исследование письменных доказательств в суде.

Как известно, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года вблизи ее дома в Херсоне. Активистку облили кислотой. Она была доставлена в реанимационное отделение, ожоги составили более 40% тела. 4 ноября женщина умерла.

Напомним, ранее мы сообщали, что исполнители резонансного убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк знали, что кислота ее убьет.