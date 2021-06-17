Убивство Гандзюк – акція протесту проходить під МВС у Києві. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156299-ubyvstvo-gandzuk-akciya-protestu-prohodyt-pid-mvs-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Акція «День народження Каті Гандзюк» відбувається під стінами будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві.

Активісти зібралися в день народження херсонської активістки. Вони вимагають притягнути до відповідальності виконавців та замовників вбивства Гандзюк, повідомили організатори акції.

Учасники акції скандували «Хто замовив Катю Гандзюк», зробили декілька написів на асфальті під будівлею Міністерства, а також запалили фаєри.

Акція проходить мирно, сутичок не відбувалося, затримань також не проводили.

Генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала, що у справі вбивства Катерини Гандзюк, якій 17 червня мало б виповнитися 36 років, завершено дослідження письмових доказів у суді.

Як відомо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада жінка померла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виконавці резонансного вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк знали, що кислота її вб'є.