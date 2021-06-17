Потужний смерч пронісся поблизу Одеси – відео стихії. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n156298-potujnyy-smerch-pronissya-poblyzu-odesy-video-styhiyi.html

Ракурс

Величезний смерч пронісся під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська. Вихор утворився прямо в Чорному морі й до берега не наближався.

Втім, в цей час недалеко від смерчу знаходився корабель. Стихію зняли на відео очевидці, після чого кадри потрапили в мережу.

Сьогоднішня негода особливо пройшлася по південних регіонах України і в ряді міст наробила чимало лиха.

Чорноморську пощастило більше — курорт трохи південніше Одеси негода не зачепила, і навіть подарувала в можливість помилуватися видовищним ураганом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 17 червня затопило пляжі Бердянська та Кирилівки. У Бердянську після шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі.