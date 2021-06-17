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Підтоплення в Бердянську. Фото: pro.berdiansk.biz

Шторм на Азові затопив пляжі Бердянська та Кирилівки (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2021, 16:26
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Пляжі на Азовському морі підтоплені внаслідок складних погодних умов.

У четвер, 17 червня, затопило пляжі Бердянська та Кирилівки. У Бердянську після шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі. Про це повідомляють pro.berdiansk.biz та inform.zp.ua.

За словами директора рятувально-водолазної служби Олександра Врублевського, ситуація з підтопленнями повинна вирішиться після того, як шторм закінчиться.

Через шторм у Кирилівці теж затопило декілька пляжів. На міських веб-камерах видно кадри із затопленими пляжами. Навіси і пляжні парасольки опинилися за один-два метри від води.

Підтоплення в Бердянську. Фото: pro.berdiansk.biz

Підтоплення в Бердянську. Фото: pro.berdiansk.biz


Нагадаємо, потоп в окупованому Криму виник після проливних дощів, оскільки в східних районах випало майже дві місячні норми дощу — 822 мм. У Керчі дощем залило центральні вулиці, що унеможливило проїзд. Також підтопило будинки і міську лікарню. Вода місцями піднялася до рівня другого поверху. Мешканці змушені пересуватися на човнах.

Джерела: pro.berdiansk.biz та inform.zp.ua

Джерело: Ракурс


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