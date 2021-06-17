Подтопление в Бердянске. Фото: pro.berdiansk.biz

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Пляжи на Азовском море подтоплены вследствие сложных погодных условий.

В четверг, 17 июня, затопило пляжи Бердянска и Кирилловки. В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу. Об этом сообщают pro.berdiansk.biz и inform.zp.ua.

По словам директора спасательно-водолазной службы Александра Врублевского, ситуация с подтоплениями должна решится после того, как шторм закончится.

Через шторм в Кирилловке тоже затопило несколько пляжей. На городских веб-камерах видны кадры кадры с затопленными пляжами. Навесы и пляжные зонтики оказались в одном-двух метрах от воды.

Напомним, потоп в оккупированном Крыму возник после проливных дождей, поскольку в восточных районах выпало почти две месячные нормы дождя — 822 мм. В Керчи дождем залило центральные улицы, что сделало невозможным проезд. Также подтопило дома и городскую больницу. Вода местами поднялась до уровня второго этажа. Жители вынуждены передвигаться на лодках.

Источники: pro.berdiansk.biz и inform.zp.ua